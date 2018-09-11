Зачем в Сыктывкаре засеяли полные поля подсолнухов

СЕГОДНЯ 14:50 2018-09-11T14:50:51+03:00

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Этим летом сыктывкарцы могли наблюдать прекрасные поля цветущих подсолнухов в районе Чова. Сотни снимков в Instagram, десятки восторженных постов в «Вконтакте». Но оказывается, эту красоту можно было наблюдать и раньше, просто нужно было знать места.

Начальник отдела растениеводства Минсельхоза Татьяна Ортякова рассказала «КП в Коми», почему на сыктывкарских полях выросло такое чудо.

– Подсолнечник – это традиционная культура. Его в республике сеют каждый год. Иногда много, иногда мало. Если в южных районах нашей страны его выращивают для получения масла и семян, то на севере он идет на производство силоса. Эта культура отличается тем, что быстро созревает, буквально за 60-70 дней. Это очень важно для северных регионов, - подчеркнула работник Минсельхоза.

Урожай зеленой массы достигает 250-300 центнеров с гектара и по питательности не уступает кукурузному силосу, если он сделан из стеблей и листьев.

Подсолнухи сажали в Коми и раньше, просто не так близко друг к другу.Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Начальник отдела растениеводства удивила новая мода горожан фотографироваться с подсолнухом, ведь этот южный красавец растет в Коми каждый год.

- Наверное, его никто не видел, потому что поля находились далеко, а в этом году подсолнечники высадили у всех на виду и все обратили внимание на эту красоту, - предположила Татьяна Ортякова. - Но повторюсь, что эта культура для нас не нова.

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