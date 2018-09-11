Эмигрировавшие на Кубу пенсионеры из Коми получают российскую пенсию

11 Сент. 16:05 2018-09-11T17:01:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Пенсионеры, эмигрировавшие за рубеж, продолжают получать российскую пенсию. На сегодня 1397 пенсионеров из Коми, переехавшие в другие страны, благополучно пользуются своими пенсионными правами.

Из них 1250 человек проживают в Германии. 147 пенсионеров Коми переехали на постоянное место жительства в Австралию, Великобританию, Грецию, Италию, Канаду, Кипр, Конго, Нидерланды, Норвегию, Словакию, США, Турцию, Финляндию, Францию, Швейцарию, Швецию, на Кубу. С этими странами у России не заключено соглашение о пенсионном обеспечении, и, следовательно, пенсионер, переезжая жить в одно из перечисленных государств, сохраняет право на российскую пенсию.

Значительное количество пенсионеров Коми - 72 человека проживают в Израиле и получают «российско-израильскую» пенсию. С этой страной у России с 2017 года действует договор о сотрудничестве в области социального обеспечения. Договор предусматривает распределение расходов на выплату пенсий в зависимости от величины пенсионных прав граждан, приобретенных ими на территории двух стран. В этом случае Россия отвечает только за стаж, приобретенный на ее территории. Такие соглашения действуют также с Эстонией, Испанией, Болгарией, Латвией, Чехией, Белоруссией.

В таких странах, как Молдавия, Грузия, Литва, Казахстан, Украина, Узбекистан, Кыргыстан, Таджикистан, Армения, Туркменистан, пенсионное обеспечение граждан осуществляется по законодательству и за счет средств государства, на территории которого они проживают. Об этом сообщает Пенсионный фонд Республики Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как повышение пенсионного возраста отразиться на жителях Коми [подробнее..]

Коммунистам Сыктывкара не согласовали митинг против пенсионной реформы [подробнее....]