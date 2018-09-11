Библиотека Сыктывкара подарит приз читателям на велосипедах

11 Сент. 16:42 2018-09-11T16:43:13+03:00

В рамках этой акции с 17 по 23 сентября всем читателям, приехавшим за книгами на велосипеде, Национальная библиотека подарит фирменные призы. Фото: Архив "КП"

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Национальная библиотека Республики Коми присоединяется к Всероссийской акции «На работу на велосипеде». Акция проходит в нашей стране три раза в год. Она показывает, что ездить на велосипеде по ежедневным делам может быть легко и удобно, для этого не требуется специальная одежда или подготовка. Это не велопарад, привязанный к определённому маршруту и времени, участники просто едут по своим делам.

В рамках этой акции с 17 по 23 сентября всем читателям, приехавшим за книгами на велосипеде, Национальная библиотека подарит фирменные призы.

Обязательное условие участия – селфи с двухколёсным другом на фоне фасада Национальной библиотеки. Чтобы получить подарок, нужно предъявить сделанное фото и читательский билет на стойке регистрации.Те, кто еще не записан в библиотеку, могут оформить читательский билет на месте (при наличии паспорта).