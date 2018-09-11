Экс-координатору штаба Навального в Сыктывкаре дали пять суток ареста за просроченные штрафы

11 Сент. 21:00 2018-09-11T21:00:57+03:00

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Сегодня сыктывкарский суд вынес решение по делу Анатолия Мишарина — экс-координатора местного штаба Навального, которого задержали в день, когда проводилась акция протеста против повышения пенсионного возраста. Активиста наказали пятью сутками ареста:

— Люди, которые пытались в качестве слушателей попасть в зал заседаний, не смогли этого сделать. О результатах я узнал, находясь на заднем крыльце здания суда, когда его уводили. Он успел мне крикнуть, что ему дали пять суток, — об этом «Комсомольской правде-Коми» сообщил юрист Андрей Ивашев.

Напомним, что акция протеста против пенсионной реформы, организованная членами уже закрытого сыктывкарского штаба Навального, прошла 9 сентября. В этот же день экипаж полицейских остановил машину Анатолия Мишарина. Основанием для его задержания стали неуплаченные вовремя штрафы.