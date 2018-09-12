Сегодня жители Коми услышат вой сирен

СЕГОДНЯ 09:20 2018-09-12T09:21:01+03:00

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Сегодня в Коми пройдет техническая проверка автоматизированной системы централизованного оповещения населения (РАСЦО) «Парма». Уличные громкоговорители республики включат в 10.00. Уважаемые жители, просим вас сохранять спокойствие!

Напоминаем, что при возникновении чрезвычайной ситуации населению республики будет передано информационное сообщение о случившемся и порядке необходимых действий. Жители Сыктывкара, Сыктывдинского и Корткеросского районов получат нужную информацию, включив телеканал «Россия 1», интинцы – телеканалы «5 канал» и «Россия 1» кабельного вещания INTA.TV, жители остальных районов – телеканал «Юрган». Указанные телеканалы на весь период ликвидации чрезвычайной ситуации надо держать постоянно включёнными.

Если вы услышали сигнал «Внимание всем!» на улице, необходимо:

1.Подойти к уличному громкоговорителю.

2.Прослушать сообщение, в котором будет точная информация о случившемся и правилах поведения в этой ситуации.

Если вы услышали звуки уличной сирены, и в это время находитесь дома, необходимо:

1. Включить телевизор или проводное радио.

2. Прослушать сообщение, в котором будет точная информация о случившемся и правилах поведения в этой ситуации.