2018-09-12T09:21:01+03:00
Общество

Сегодня жители Коми услышат вой сирен

Уличные громкоговорители включат в 10:00
Ольга СОЛОВЕЙ
Поделиться:
Фото: социальные сетиФото: социальные сети
Изменить размер текста:

Сегодня в Коми пройдет техническая проверка автоматизированной системы централизованного оповещения населения (РАСЦО) «Парма». Уличные громкоговорители республики включат в 10.00. Уважаемые жители, просим вас сохранять спокойствие!

Напоминаем, что при возникновении чрезвычайной ситуации населению республики будет передано информационное сообщение о случившемся и порядке необходимых действий. Жители Сыктывкара, Сыктывдинского и Корткеросского районов получат нужную информацию, включив телеканал «Россия 1», интинцы – телеканалы «5 канал» и «Россия 1» кабельного вещания INTA.TV, жители остальных районов – телеканал «Юрган». Указанные телеканалы на весь период ликвидации чрезвычайной ситуации надо держать постоянно включёнными.

Если вы услышали сигнал «Внимание всем!» на улице, необходимо:

1.Подойти к уличному громкоговорителю.

2.Прослушать сообщение, в котором будет точная информация о случившемся и правилах поведения в этой ситуации.

Если вы услышали звуки уличной сирены, и в это время находитесь дома, необходимо:

1. Включить телевизор или проводное радио.

2. Прослушать сообщение, в котором будет точная информация о случившемся и правилах поведения в этой ситуации.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Коми нашли труп женщины с простреленной головой
Экс-координатору штаба Навального в Сыктывкаре дали пять суток ареста за просроченные штрафы
Библиотека Сыктывкара подарит приз читателям на велосипедах
Эмигрировавшие на Кубу пенсионеры из Коми получают российскую пенсию
Зачем в Сыктывкаре засеяли полные поля подсолнухов
В Печоре дамочка обменяла золотой браслет на наручники
Сыктывкарец похитил деньги собутыльника и на них сделал себе татуировку
Арест на опережение: экс-координатора сыктывкарского штаба Навального задержали по пути на акцию протеста
Следствие требует оставить под арестом Василия Гончаренко
В Сыктывкаре перекроют еще три улицы
За сутки в Коми сбили трех пешеходов
В Вуктыле женщина украла с карты бывшего мужа 37 тысяч рублей
В Прилузье сразу три автомобиля улетели в кювет
Погода в Коми в воскресенье: на юге до 14 градусов, на севере – до 4
Боксеры Коми стали первыми на всероссийских соревнованиях общества «Динамо»
Сыктывкарцы будут соревноваться в сборе интересного мусора
В Ухте владелец «Мерседеса» не уступил дорогу байкеру и спровоцировал аварию
Компания-застройщик отказалась возводить ледовый дворец в Сыктывкаре из-за невозможных сроков
Попытка взять онлайн-кредит обернулась для ухтинки полным денежным минусом
Пледы и куртки наизготовку: бабье лето в Коми сменится сразу заморозками
Сыктывкарец о кастинге реалити-шоу «Русский ниндзя -2»: «Большую роль играет эпатажность»
В выходные в Коми придет холодная и дождливая осень
В Сыктывкаре насмерть сбили женщину на пешеходном переходе
Мэрия Сыктывкара отказалась согласовывать митинг Навального против пенсионной реформы
Под Сыктывкаром нашли опасный скотомогильник