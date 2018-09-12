В Коми нашли труп женщины с простреленной головой

СЕГОДНЯ 09:58 2018-09-12T09:58:22+03:00

К ее смерти причастен сожитель

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В лесу Прилузского района Коми нашли труп женщины с простреленной головой. В убийству причастен ее сожитель, сообщает пресс-служба следственного управления в Коми.

В Прилузье некоторое время назад пропала 37-летняя женщина. Близлежащие леса и территории прочесывали поисковые группы. К сожалению, они обнаружили труп пропавшей с простреленной головы около поселка Бедьвож.

К расследованию трагедии подключилась следственная группа СУ СК России по Коми. Установлено, что к убийству причастен 43-летний сожитель потерпевшей. Фигурант задержан. Назначены необходимые судебные экспертизы.

Следственным отделом по Прилузскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту обнаружения трупа 37-летней женщины. Расследование уголовного дела продолжается.