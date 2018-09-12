Глава Минздрава Коми призвал сыктывкарцев выйти из "гриппозной зоны"

СЕГОДНЯ 12:57 2018-09-12T13:30:26+03:00

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В сентябре и октябре в Сыктывкаре, возле ТРЦ «Макси», будет работать передвижной пункт вакцинации Сыктывкарской городской поликлиники №3 и Центральной поликлиники города Сыктывкара.

А пока сыктывкарцы думают, делать прививку или нет, министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин уже обезопасил себя от вирусов.

timanomurano8562 Дмитрий Березин

Напомним, все желающие сделать прививку против гриппа (выездная работа ориентирована на взрослых) могут пройти в специализированный автомобиль Республиканской станции переливания крови, в котором будет работать мобильный прививочный пункт. Для того чтобы сделать прививку от гриппа при себе обязательно нужно иметь паспорт и медицинский полис.

В сентябре автомобиль со специалистами будет работать 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 и 30 сентября. Время работы бригады – с 11 до 16 часов. Пункт вакцинации будет расположен на парковке ТРЦ «Макси».

График работы передвижного пункта вакцинации с возможными изменениями будет доступен на сайте Министерства здравоохранения Республики Коми и в группе министерства в социальных сетях – «Вконтаке»,«Facebook» и «Twitter».