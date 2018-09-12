В Усинске медведь зашел в черту города

СЕГОДНЯ 14:46 2018-09-12T14:52:50+03:00

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В Усинске в черте города медведь разворошил помойку и разодрал собаку, сообщают местные жители в соцсетях.

В Усинске недалеко от Больничного проезда, который считается городской окраиной, хозяйничал медведь. Крупные следы лесного гостя обнаружили на гниющей помойке, куда местные скидывали тухлое мясо. Запахи привлекли косолапого, который разворошил свалку, а затем убил собаку, сторожившую близлежащий дом.

- Медведь оторвал собаку с цепи, придушил ее и переломал кости. Хозяин выскочил на шум, но пес уже был мертв, - пишут местные жители.

Как сообщают охотоведы, медведи выходят в города исключительно по вине людей, которые разводят стихийные помойки. Запах привлекает животное, которое в поисках вкусной добычи выходит к людскому жилью. Тем более, что это лето нельзя назвать урожайным в плане ягод, которыми так любят лакомиться косолапые. Единственный способ свести к минимуму возможность подобных опасных встреч хозяина тайги с человеком — избавляться от свалок.