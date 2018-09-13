В Коми при разборе ветхого частного дома погиб пенсионер

СЕГОДНЯ 09:34 2018-09-13T09:35:24+03:00

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В Княжпогостском районе Коми 60-летний мужчина погиб при разборе старого дома на дрова. На человека обрушилась стена, он получил ушиб головного мозга тяжелой степени и скончался на месте, сообщает «КомиОнлайн».

24 августа в деревне Кони местный житель решил разобрать ветхий сруб, который стоял около его дома, на дрова. Мужчина пренебрег техникой безопасности, поэтому в какой-то момент на него обрушилась стена дома. Человек скончался на месте, получив травмы несовместимые с жизнью. Погребенного под бревнами мужчину обнаружила его сожительница, которая сообщила о смерти в полицию.

На место трагического инцидента выехали следователи княжпогостского отдела следственного управления СК по Коми. По итогам проверки было решено отказать в возбуждении уголовного дела, в связи с отсутствием состава преступления.