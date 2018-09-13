2018-09-13T13:13:11+03:00
Общество

Завтра пройдет прощание с Саркисом Манасарянцем

Президент Торгово-промышленной палаты Коми умер от рака
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Фото: группа "Торгово-промышленная палата РК" в соцсети "Facebook"Фото: группа "Торгово-промышленная палата РК" в соцсети "Facebook"
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Завтра, 14 сентября, состоится прощание с президентом Торгово-промышленной палаты Республики Коми Саркисом Манасарянцем.

Отпевание пройдет в 10 утра в Кочпонской церкви, похороны - на Затонском кладбище. В 15 часов в стенах Белом зале Торгово-промышленной палаты РК (1 этаж).

Напомним, вчера после продолжительной болезни ушел из жизни президент ТПП Коми Саркис Манасарянц. В последнее время он боролся с онкологическим заболеванием, неоднократно проходил лечение и химиотерапию в московской клинике.

О своем лечении Саркис Манасарянц подробно писал на личной странице в соцсети "Facebook". Последний пост в соцсети, которую он успел сделать при жизни, датирован 10 сентября.

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