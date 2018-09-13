2018-09-13T16:21:43+03:00
Общество

В Сыктывкаре отопительный сезон начнется с 17 сентября

Мэрия приняла во внимание жалобы горожан
Алиса КОЗЛОВА
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Фото: архив КПФото: архив КПФото: "КП" Архив
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Мэрия Сыктывкара готова дать согласие на подачу тепла в дома горожан уже на следующей неделе.

Проект постановления о запуске отопления жилфонда готов, но в соответствии с федеральными нормативами необходимо дождаться периода, когда температура наружного воздуха продержится ниже восьми градусов пять дней подряд.

Однако в связи с частыми обращениями горожан администрация Сыктывкара готова издать постановление о начале отопительного сезона на неделе с 17 по 21 сентября, даже если температура не достигнет норматива.

При этом все социальные объекты города находятся под теплом с 1 сентября 2018 года, напоминает пресс-служба администрации Сыктывкара.

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