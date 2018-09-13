В Сыктывкаре отопительный сезон начнется с 17 сентября
Мэрия Сыктывкара готова дать согласие на подачу тепла в дома горожан уже на следующей неделе.
Проект постановления о запуске отопления жилфонда готов, но в соответствии с федеральными нормативами необходимо дождаться периода, когда температура наружного воздуха продержится ниже восьми градусов пять дней подряд.
Однако в связи с частыми обращениями горожан администрация Сыктывкара готова издать постановление о начале отопительного сезона на неделе с 17 по 21 сентября, даже если температура не достигнет норматива.
При этом все социальные объекты города находятся под теплом с 1 сентября 2018 года, напоминает пресс-служба администрации Сыктывкара.