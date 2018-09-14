На выходные в Коми снова вернется теплая погода

СЕГОДНЯ 09:10 2018-09-14T09:11:44+03:00

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Штормовой циклон, который принес в республику сильные дожди, ветер порывами 15-20 м/с и экстремально низкое атмосферное давление (к примеру, в Сыктывкаре в четверг оно упало до 733 мм рт. ст., что ниже нормы на 17 единиц), постепенно отступает за Урал. Атмосферное давление начнет интенсивно расти. В пятницу, при прохождении холодного атмосферного фронта, еще пройдут дожди разной интенсивности и порывы западного ветра в южных районах будут достигать 15-22 м/с, но их интенсивность в течение дня будет ослабевать.

В субботу к западным районам подойдёт атмосферный фронт нового скандинавского циклона, поэтому там пройдут небольшие дожди, в восточных районах они пройдут местами. В воскресенье атмосферное давление ещё немного подрастет, вероятность осадков маловероятна. Температурный фон будет близок к норме лишь на крайнем северо-востоке, на остальной территории норма будет превышена на 1-3С. По ночам ожидается в пределах 3...8С, днем 10...15С, во воскресенье на крайнем юге — до 19С. На крайнем северо-востоке ночью -1...+4С, днем 4...9С