2018-09-14T09:11:44+03:00
Общество

На выходные в Коми снова вернется теплая погода

Температура на юге поднимется до +19С
Ольга СОЛОВЕЙ
Поделиться:
Фото: komotoz.ruФото: komotoz.ru
Изменить размер текста:

Штормовой циклон, который принес в республику сильные дожди, ветер порывами 15-20 м/с и экстремально низкое атмосферное давление (к примеру, в Сыктывкаре в четверг оно упало до 733 мм рт. ст., что ниже нормы на 17 единиц), постепенно отступает за Урал. Атмосферное давление начнет интенсивно расти. В пятницу, при прохождении холодного атмосферного фронта, еще пройдут дожди разной интенсивности и порывы западного ветра в южных районах будут достигать 15-22 м/с, но их интенсивность в течение дня будет ослабевать.

В субботу к западным районам подойдёт атмосферный фронт нового скандинавского циклона, поэтому там пройдут небольшие дожди, в восточных районах они пройдут местами. В воскресенье атмосферное давление ещё немного подрастет, вероятность осадков маловероятна. Температурный фон будет близок к норме лишь на крайнем северо-востоке, на остальной территории норма будет превышена на 1-3С. По ночам ожидается в пределах 3...8С, днем 10...15С, во воскресенье на крайнем юге — до 19С. На крайнем северо-востоке ночью -1...+4С, днем 4...9С

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сыктывкаре отопительный сезон начнется с 17 сентября
В Коми люди сняли видео, как отгоняли волка от села
Завтра пройдет прощание с Саркисом Манасарянцем
В Сыктывкаре в колонии строгого режима запустят новостную телепередачу для осужденных
В Коми при разборе ветхого частного дома погиб пенсионер
В Усинске медведь зашел в черту города
Глава Минздрава Коми призвал сыктывкарцев выйти из "гриппозной зоны"
Штормовое предупреждение: в Коми за три дня выпадет до половины месячной нормы осадков
В Сыктывкаре фестиваль "Зарни джыджъяс" откроет балет "Дон Кихот"
В Коми нашли труп женщины с простреленной головой
Сегодня жители Коми услышат вой сирен
Экс-координатору штаба Навального в Сыктывкаре дали пять суток ареста за просроченные штрафы
Библиотека Сыктывкара подарит приз читателям на велосипедах
Эмигрировавшие на Кубу пенсионеры из Коми получают российскую пенсию
Зачем в Сыктывкаре засеяли полные поля подсолнухов