В Республике Коми от гриппа привито 87 868 человек

СЕГОДНЯ 13:17 2018-09-15T13:17:38+03:00

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На сегодняшний день в Коми уже привито 87 868 человек, из которых 15 660 дети, остальные – взрослые из групп риска. Больше всего привито в Удорском и Койгородском районах – 39% от плана.

Для иммунизации в Республику Коми завезена вакцина СОВИГРИПП отечественного производства. На вопрос о качестве российской вакцины по сравнению с импортными аналогами главный внештатный эпидемиолог Минздрава региона Нина Овчинникова отмечает, что на сегодняшний день используемая в республике вакцина против гриппа прошла необходимый контроль качества на производстве. Кроме того, осложнений и реакций после применения импортных и отечественных вакцин по итогам прошлого года в стране не зарегистрировано.

Напомним, вакцина против гриппа имеет новый штаммовый состав, актуальный для эпидемического сезона гриппа и ОРВИ 2018–2019 годов, формирующий иммунитет против вируса А/Michigan/45/2015(Н1N1)pdm09, A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2) и B/Colorado/06/2017 (линия B/Victoria/2/87).

Перед вакцинацией против гриппа должен быть осмотр врача или фельдшера с обязательным измерением температуры тела. Абсолютным противопоказанием к прививке от гриппа является непереносимость к куриному белку. После перенесенного острого заболевания специалисты рекомендуют делать прививку через три-четыре недели после выздоровления.

Нина Овчинникова напомнила, что кроме личной профилактики должна присутствовать и общественная. Каждый человек должен понимать, что его заболевание гриппом и ОРВИ может способствовать заболеванию другого. Поэтому для людей, работающих в коллективе крайне важно не переносить респираторные инфекции «на ногах», а при первых симптомах выходить на «больничный», при заболевании детей - срочно изолировать их от контакта с другими детьми. Работодателям же необходимо проявлять инициативу в части иммунизации своих сотрудников, регулярного проветривания помещений и других методах профилактики.

Потребление продуктов, содержащих витамины для повышения иммунитета, как метод профилактики специалисты не оспаривают, однако не рекомендуют лечиться «народными» средствами вроде мёда и малины. В отличие от указанных продуктов, которые благодаря своему потогонному эффекту вызывают временное облегчение, рекомендованное врачом лечение и прописанные препараты будут способствовать полному оздоровлению.

По словам министра здравоохранения Коми Дмитрия Березина, сейчас медицина готова к тому, чтобы оказать всю необходимую помощь заболевшим, но очень многое зависит от самих жителей республики. Вакцинация, гигиена, соблюдение всех правил безопасности во время сезонного подъема острых респираторных вирусных инфекций, режим дня, отказ от вредных привычек – это необходимые правила здоровьесберегающего поведения.

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