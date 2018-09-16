"Дело лесников": на свободу вышли Ульянов и Слюсарь

СЕГОДНЯ 10:41 2018-09-16T10:43:55+03:00

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В "деле лесников" еще двое фигурантов вышли на свободу - это бывший заместитель руководителя Комитета лесов по Коми Руслан Ульянов и экс-заведующий сектором государственных заказов Комитета Анатолий Слюсарь. Решение об освобождении осужденных вступило в силу 14 сентября, после того, как в Верховном суде РК гособвинитель отказался от представления об отмене суда первой инстанции.

Ранее Сыктывкарский суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении лесников, сообщает "Комиинформ". Прокуратура первоначально не согласилась с решением и внесла представление. Но на первом же процессе апелляционной инстанции сторона гособвинения отозвала представление.

Напомним, по резонансному "делу лесников" были осуждены шесть человек, в том числе экс-руководитель Комитета лесов Василий Осипов. Всем фигурантам вменялись в вину создание преступной группировки для проведение незаконной коммерческой вырубки леса. Осужденным приговорили к лишению свободы сроком от 4 до 2 лет. Уголовное дело отличается беспрецедентно высокой суммой штрафа: 4,1 миллиардов рублей - эти деньги должны вместе вернуть все участники группировки.

Осужденные воспользовались правом на УДО. Первым на свободу вышел экс-руководитель Комитета лесов Василий Осипов.

Отбывать наказание продолжают экс-заместитель руководителя Комитета лесов Александр Куратов, Владимир Дробахин, директор госучреждения «Коми региональный лесопожарный центр», и Андрей Навалихин,начальник отдела государственного лесного реестра и организации использования лесов Комитета.