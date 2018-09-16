2018-09-16T10:43:55+03:00
Происшествия

"Дело лесников": на свободу вышли Ульянов и Слюсарь

В колониях остаются еще трое осужденных
Алиса КОЗЛОВА
Поделиться:
Руслан Ульянов дышит воздухом свободыРуслан Ульянов дышит воздухом свободыФото: Алиса КОЗЛОВА
Изменить размер текста:

В "деле лесников" еще двое фигурантов вышли на свободу - это бывший заместитель руководителя Комитета лесов по Коми Руслан Ульянов и экс-заведующий сектором государственных заказов Комитета Анатолий Слюсарь. Решение об освобождении осужденных вступило в силу 14 сентября, после того, как в Верховном суде РК гособвинитель отказался от представления об отмене суда первой инстанции.

Ранее Сыктывкарский суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении лесников, сообщает "Комиинформ". Прокуратура первоначально не согласилась с решением и внесла представление. Но на первом же процессе апелляционной инстанции сторона гособвинения отозвала представление.

Напомним, по резонансному "делу лесников" были осуждены шесть человек, в том числе экс-руководитель Комитета лесов Василий Осипов. Всем фигурантам вменялись в вину создание преступной группировки для проведение незаконной коммерческой вырубки леса. Осужденным приговорили к лишению свободы сроком от 4 до 2 лет. Уголовное дело отличается беспрецедентно высокой суммой штрафа: 4,1 миллиардов рублей - эти деньги должны вместе вернуть все участники группировки.

Осужденные воспользовались правом на УДО. Первым на свободу вышел экс-руководитель Комитета лесов Василий Осипов.

Отбывать наказание продолжают экс-заместитель руководителя Комитета лесов Александр Куратов, Владимир Дробахин, директор госучреждения «Коми региональный лесопожарный центр», и Андрей Навалихин,начальник отдела государственного лесного реестра и организации использования лесов Комитета.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ухте престарелая горожанка выложила 40 тысяч за литр чудо-меда от всех болезней
В Республике Коми от гриппа привито 87 868 человек
В колониях Коми заключенным рассказывают сказки
На выходные в Коми снова вернется теплая погода
В Сыктывкаре отопительный сезон начнется с 17 сентября
В Коми люди сняли видео, как отгоняли волка от села
Завтра пройдет прощание с Саркисом Манасарянцем
В Сыктывкаре в колонии строгого режима запустят новостную телепередачу для осужденных
В Коми при разборе ветхого частного дома погиб пенсионер
В Усинске медведь зашел в черту города
Глава Минздрава Коми призвал сыктывкарцев выйти из "гриппозной зоны"
Штормовое предупреждение: в Коми за три дня выпадет до половины месячной нормы осадков
В Сыктывкаре фестиваль "Зарни джыджъяс" откроет балет "Дон Кихот"
В Коми нашли труп женщины с простреленной головой
Сегодня жители Коми услышат вой сирен
Экс-координатору штаба Навального в Сыктывкаре дали пять суток ареста за просроченные штрафы
Библиотека Сыктывкара подарит приз читателям на велосипедах
Эмигрировавшие на Кубу пенсионеры из Коми получают российскую пенсию
Зачем в Сыктывкаре засеяли полные поля подсолнухов