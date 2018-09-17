2018-09-17T09:38:07+03:00
Общество

В Сыктывкаре подорожает проезд на одном из популярных маршрутов

Маршрут №33 связывает Давпон и Эжву
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 24 сентября стоимость проезда на автобусном маршруте №33 составит 28 рублей. При оплате транспортной или бесконтактной банковской картой стоимость обойдется на 2 рубля дешевле, сообщает «САТП №1».

Автобус №33 курсирует по маршруту «Городской автовокзал — Сыктывкарский фанерный завод», который связывает Давпон и Эжву по удобному для многих горожан пути движения. Некоторые жители Сыктывкара не понимают, почему на одних автобусах цена составляет 23 рубля, а на других — перевозчик может самостоятельно регулировать стоимость.

Оказывается, автобус №33, который стал курсировать в 2016 году, является единственным в городе маршрутом с нерегулируемым тарифом, поэтому перевозчик вправе устанавливать стоимость проезда самостоятельно.

Еще маршрут №33 считается полуэкспрессным, то есть он останавливается не на всех остановках, поэтому из Эжвы до столицы Коми можно добраться быстрее. В конце 2017 года «САТП №1» выложил информацию, что за год маршрутом №33 воспользовались 200 тысяч человек, что является неплохим показателем.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубке России "Строитель" не оставил шансов казанскому "Динамо"
В Сыктывкаре мужчину ограбили из-за отказа поделиться зажигалкой
В Сыктывкаре юные баскетболистки поспорят за призы турнира Республики Коми
В Ухте престарелая горожанка выложила 40 тысяч за литр чудо-меда от всех болезней
"Дело лесников": на свободу вышли Ульянов и Слюсарь
В Республике Коми от гриппа привито 87 868 человек
В колониях Коми заключенным рассказывают сказки
На выходные в Коми снова вернется теплая погода
В Сыктывкаре отопительный сезон начнется с 17 сентября
В Коми люди сняли видео, как отгоняли волка от села
Завтра пройдет прощание с Саркисом Манасарянцем
В Сыктывкаре в колонии строгого режима запустят новостную телепередачу для осужденных
В Коми при разборе ветхого частного дома погиб пенсионер
В Усинске медведь зашел в черту города
Глава Минздрава Коми призвал сыктывкарцев выйти из "гриппозной зоны"
Штормовое предупреждение: в Коми за три дня выпадет до половины месячной нормы осадков
В Сыктывкаре фестиваль "Зарни джыджъяс" откроет балет "Дон Кихот"
В Коми нашли труп женщины с простреленной головой
Сегодня жители Коми услышат вой сирен
Экс-координатору штаба Навального в Сыктывкаре дали пять суток ареста за просроченные штрафы
Библиотека Сыктывкара подарит приз читателям на велосипедах
Эмигрировавшие на Кубу пенсионеры из Коми получают российскую пенсию
Зачем в Сыктывкаре засеяли полные поля подсолнухов