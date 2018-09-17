В Сыктывкаре подорожает проезд на одном из популярных маршрутов

СЕГОДНЯ 09:31 2018-09-17T09:38:07+03:00

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С 24 сентября стоимость проезда на автобусном маршруте №33 составит 28 рублей. При оплате транспортной или бесконтактной банковской картой стоимость обойдется на 2 рубля дешевле, сообщает «САТП №1».

Автобус №33 курсирует по маршруту «Городской автовокзал — Сыктывкарский фанерный завод», который связывает Давпон и Эжву по удобному для многих горожан пути движения. Некоторые жители Сыктывкара не понимают, почему на одних автобусах цена составляет 23 рубля, а на других — перевозчик может самостоятельно регулировать стоимость.

Оказывается, автобус №33, который стал курсировать в 2016 году, является единственным в городе маршрутом с нерегулируемым тарифом, поэтому перевозчик вправе устанавливать стоимость проезда самостоятельно.

Еще маршрут №33 считается полуэкспрессным, то есть он останавливается не на всех остановках, поэтому из Эжвы до столицы Коми можно добраться быстрее. В конце 2017 года «САТП №1» выложил информацию, что за год маршрутом №33 воспользовались 200 тысяч человек, что является неплохим показателем.