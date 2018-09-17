2018-09-17T09:47:39+03:00
Происшествия

В Сыктывкаре мужчину ограбили из-за отказа поделиться зажигалкой

Грабители избили жителя столицы Коми и отняли у него сумку
Ольга СОЛОВЕЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

28 мая 2018 года нетрезвые сыктывкарцы недалеко от дома 17 по ул. Петрозаводской подошли к молодому человеку, который шел домой с работы, и попросили у него зажигалку. Получив отрицательный ответ, один из злоумышленников, по фамилии Заляев, схватил прохожего за шею и потребовал, чтобы тот отдал имеющиеся при нем ценности. После отказа выполнить это требование другой нападавший, А. Сомсиков, ударил мужчину по лицу кулаком. Молодой человек во избежание дальнейшего насилия передал грабителям рюкзак с телефоном и документы.

Кроме того, как следует из материалов уголовного дела, Сомсиков в магазине «Пятерочка» по ул. Карла Маркса, 108 попытался вынести товары на сумму 1390 рублей, однако не сумел довести свой умысел до конца.

Суд признал обоих виновными в содеянном и назначил Заляеву наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, Сомсикову – 2 лет 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубке России "Строитель" не оставил шансов казанскому "Динамо"
В Сыктывкаре подорожает проезд на одном из популярных маршрутов
В Сыктывкаре юные баскетболистки поспорят за призы турнира Республики Коми
В Ухте престарелая горожанка выложила 40 тысяч за литр чудо-меда от всех болезней
"Дело лесников": на свободу вышли Ульянов и Слюсарь
В Республике Коми от гриппа привито 87 868 человек
В колониях Коми заключенным рассказывают сказки
На выходные в Коми снова вернется теплая погода
В Сыктывкаре отопительный сезон начнется с 17 сентября
В Коми люди сняли видео, как отгоняли волка от села
Завтра пройдет прощание с Саркисом Манасарянцем
В Сыктывкаре в колонии строгого режима запустят новостную телепередачу для осужденных
В Коми при разборе ветхого частного дома погиб пенсионер
В Усинске медведь зашел в черту города
Глава Минздрава Коми призвал сыктывкарцев выйти из "гриппозной зоны"
Штормовое предупреждение: в Коми за три дня выпадет до половины месячной нормы осадков
В Сыктывкаре фестиваль "Зарни джыджъяс" откроет балет "Дон Кихот"
В Коми нашли труп женщины с простреленной головой
Сегодня жители Коми услышат вой сирен
Экс-координатору штаба Навального в Сыктывкаре дали пять суток ареста за просроченные штрафы
Библиотека Сыктывкара подарит приз читателям на велосипедах
Эмигрировавшие на Кубу пенсионеры из Коми получают российскую пенсию
Зачем в Сыктывкаре засеяли полные поля подсолнухов