В Сыктывкаре мужчину ограбили из-за отказа поделиться зажигалкой

СЕГОДНЯ 09:47 2018-09-17T09:47:39+03:00

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28 мая 2018 года нетрезвые сыктывкарцы недалеко от дома 17 по ул. Петрозаводской подошли к молодому человеку, который шел домой с работы, и попросили у него зажигалку. Получив отрицательный ответ, один из злоумышленников, по фамилии Заляев, схватил прохожего за шею и потребовал, чтобы тот отдал имеющиеся при нем ценности. После отказа выполнить это требование другой нападавший, А. Сомсиков, ударил мужчину по лицу кулаком. Молодой человек во избежание дальнейшего насилия передал грабителям рюкзак с телефоном и документы.

Кроме того, как следует из материалов уголовного дела, Сомсиков в магазине «Пятерочка» по ул. Карла Маркса, 108 попытался вынести товары на сумму 1390 рублей, однако не сумел довести свой умысел до конца.

Суд признал обоих виновными в содеянном и назначил Заляеву наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, Сомсикову – 2 лет 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.