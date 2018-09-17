2018-09-17T12:59:32+03:00
Спорт

На Кубке России "Строитель" не оставил шансов казанскому "Динамо"

Хоккеисты из Коми одержали победу со счетом 6:2
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Фото: www.sportrk.ruФото: www.sportrk.ru
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В очередном матче первого этапа Кубка России по хоккею с мячом сыктывкарский «Строитель» встретился с казанским «Динамо».

Счет в поединке открыли подопечные Павла Франца – на восьмой минуте отличился Никита Свиридов. «Динамо» сравняло счет в середине тайма, но почти сразу же Денис Садаков вновь вывел команду из Коми вперед, а под занавес первой половины игры преимущество «Строителя» укрепил Евгений Леухин после углового.

Сыктывкарцы полностью контролировали игру, больше владели мячом и не реализовали массу острых моментов. Во втором тайме сценарий встречи не изменился – поединок продолжился на высоких скоростях и в этой стихии «Строитель» продолжил увеличивать счет.

На 59-й минуте четвертый мяч в ворота казанцев забил Сергей Шебонкин. Казань ответила точным выстрелом Игоря Ларионова, но до финального свистка в воротах «Динамо» побывали мячи после ударов Антона Оппенлендера и Артема Лихачева. Итоговый счет поединка: 6-2 в пользу «Строителя», в составе которого свою порцию игрового времени успели получить и молодые воспитанники клуба.

Напомним, ранее, 16 сентября, подопечные Павла Франца проиграли казанской команде с минимальной разницой в счете 2:3.

Завтра, 18 сентября, «Строитель» сразится с «Мурманом». Об этом сообщает официальный сайт министерства физической культуры и спорта Республики Коми.

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