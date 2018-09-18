2018-09-18T09:38:34+03:00
Общество

В Сыктывкаре оправдали подпольного продавца «Виагры»

Решение суда уже вступило в силу
Анастасия МАШКАЛЕВА
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В Коми полностью оправдали мужчину, который торговал фальсифицированной «Виагрой», сообщает «Комиинформ».

Вчера, 17 сентября, в Верховном суде Коми прошло заседание апелляционной инстанции, которая оставила в силе оправдательный приговор в отношении мужчины, продающего фальсификат «Виагры».

Напомним, 39-летний житель Выльгорта купил фальсификат «Виагры» на 300 тысяч рублей. Чтобы реализовать продукт, он расклеил самодельные объявления по Сыктывкару. Мужчине удалось реализовать лжелекарство на 150 тысяч рублей, когда на него вышли сотрудники правоохранительных органов. На него завели уголовное дело «обращение фальсифицированных лекарственных средств». Однако не все покупатели «Виагры» дали показания против продавца. В итоге суд не нашел состава преступления в том, что мужчина развешивал объявления и предлагал людям ненастоящий препарат. Решение суда уже вступило в силу.

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