Стал известен самый криминальный клуб Ухты

СЕГОДНЯ 10:05 2018-09-19T10:05:17+03:00

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В дежурной части ОМВД Ухты довольно часто регистрируются сообщения и заявления граждан по поводу кражей, грабежей, причинения телесных повреждений, а также иных преступлений и правонарушений, совершенных как в самих развлекательных заведениях, так и на прилегающих к ним территориях.

Лидирует в антирейтинге кафе «Экватор». С начала года в дежурную часть полиции поступило порядка 50 сообщений о преступлениях и правонарушениях, совершенных в данном заведении, что в несколько раз больше, чем в других барах и клубах города.

По каждому заявлению и сообщению правоохранители проводили проверку и принимали решение в соответствии с законом. Из общего числа поступивших сообщений более 70% составили кражи и утери имущества, нанесение телесных повреждений. Полицейскими возбуждены 5 уголовных дел (2 из них - за нанесение побоев, 3 - за хищение имущества), по 4 фактам составлены административные протоколы.

В качестве примеров можно привести различные ситуации, в которые попадают граждане, решившие посетить кафе «Экватор».

Так, ночью ухтинец отдыхал в кафе, употреблял спиртное. Перебрав с алкоголем, заявитель решил покинуть заведение, но подойдя к гардеробу, обнаружил пропажу номерка и отсутствие куртки на вешалке. Ущерб, причиненный ухтинцу, составил 5000 рублей.

Аналогичная ситуация произошла с еще одной местной 32-летней жительницей. Предметом хищения стала сумка и гаджет на сумму ущерба 30 000 рублей.

Кроме этого, гости кафе нередко подвергаются причинению вреда здоровью. К примеру, от рук нетрезвого посетителя заведения пострадал ухтинец, который обратился в полицию с заявлением о привлечении обидчика к уголовной ответственности.

На входе в кафе к местному жителю подошел парень и без повода нанес удар в область лица. При этом первоначального конфликта между ними не было. Следователи квалифицировали действия злоумышленника по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».