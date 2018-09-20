Баскетболистки сыктывкарской "Ники" сразятся за путевку в плей-офф Кубка России

СЕГОДНЯ 17:09 2018-09-20T17:12:45+03:00

В субботу, 22 сентября, в Сыктывкаре стартует первый этап кубка России по баскетболу.

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В субботу, 22 сентября, в Сыктывкаре стартует первый этап кубка России по баскетболу. На паркете столицы Коми две путевки в следующий раунд соревнований оспорят «Енисей-2» (Красноярск), «Спартак» (Санкт-Петербург), «Вологда-Чеваката» (Вологда), «Черные медведи» (Санкт-Петербург) и хозяева площадки – сыктывкарская «Ника».

По словам генерального менеджера «Ники» Максима Чурсанова, перед командой стоит четкая задача – выйти в плей-офф кубка.

«Мы провели пару товарищеских матчей в Москве, которые позволили определить сильные и слабые стороны команды. Сейчас – следующий экзамен для состава, который постепенно сыгрывается, притирается друг к другу. Перед своими болельщиками мы должны не просто играть на победу, но и делать это красиво», - заметил Максим Чурсанов.

22 сентября «Ника» проведет матч против молодежного состава красноярского «Енисея». Начало игры – 16:00.

Остальные матчи клуба:

24 сентября. 18:30. «НИКА» - «Спартак».

25 сентября. 18:30. «НИКА» - «Вологда-Чеваката».

26 сентября. 18:30. «НИКА» - «Черные медведи».