В Сыктывкаре пройдет студенческое «Универвидение» с огромным призовым фондом

СЕГОДНЯ 09:57 2018-09-21T10:03:23+03:00

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В Сыктывкаре пройдет масштабное мероприятие для всех студентов страны - «Универвидение». Призовой фонд в этом году составит невиданные 1, 8 миллионов рублей, сообщается на сайте Правительства Коми.

«Универвидение» состоится в Сыктывкаре с 17 по 21 ноября 2018 года. Отборные этапы пройдут в стенах СГУ имени Питирима Сорокина, финальный гала-концерт состоится в КЦ «Ренова». В прошлом году появилась информация, что проект, который родился в стенах СГУ имени Питирима Сорокина, «переедет» в Москву. Однако пока это не произойдет: очередной вокальный конкурс соберет студентов со всей России в столице Коми

Планируется, что в масштабном студенческом вокальном конкурсе примут участие около 100 конкурсантов с разных уголков страны. Их мастерство будут судить четыре эксперта — небезызвестный по «Фабрике звезд» продюсер и преподаватель вокала Владимир Коробка, продюсер Сергей Харин, певицы Дарья Карнаух и Светлана Смирнова. В полуфинал выйдут не 20 исполнителей, как было раньше, а 35, но финалистов будет привычно 12 человек.

Надо отметить, что в этом году призовой фонд составит рекордные 1, 8 миллионов рублей. Их выделил Российский союз молодежи.

Напомним, что впервые национальный музыкальный студенческий проект «Универвидение» проект был реализован в 2010 году в Сыктывкарском университете имени Питирима Сорокина, идея была предложена студентом исторического факультета Андрея Андреева. Спустя пять лет проект приобрел статус федерального, объединив представителей учебных заведений различных регионов России, реализовывался и на международном уровне.