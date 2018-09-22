2018-09-22T07:52:25+03:00
Общество

В мэрии объяснили, почему не во всех квартирах Сыктывкара тепло

УК допустили проволочку с подключением
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Отопительный сезон стартовал в Сыктывкаре в понедельник, 17 сентября. Однако не во все дома в столице Коми было подано тепло. Мерзнущие люди честно писали об этом мэру столицы Валерию Козлову на его странице в соцсетях. Поэтому вчера, 21 сентября, было инициировано совещание с УК города, которые допустили проволочку с подключениями.

Заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Сергей Воронин встретился с ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями, по жилфонду которых больше всего жалоб. Больше всего нареканий в адрес управляющих организаций «РЭП», УК «Город», «Наш дом», УРЭК, «Спецмонтажсервис», «Забота – Сервис».

В большинстве случаев компании с огромным опозданием подавали документы на подключение домов. Это стало причиной того, что в здания тепло подают с недельным разрывом от графика.

- Компания «Город» с огромным опозданием подала документы на подключение домов в местечке Дырнос, что является непозволительной проволочкой. Поэтому только сегодня в этом районе началась подача тепла. Есть проблемы у «Города» и по деревянным домам и так называемым общежитиям на Октябрьском проспекте, ул. 28-ой Невельской дивизии. Такое отношение к своим прямым обязанностям недопустимо. Из-за нерасторопности управляющей компании не должны страдать люди, - подчеркнул С. Воронин.

Также из-за затягивания процедуры передачи документации возникли проблемы с подключением к теплоснабжению в некоторых домах по улице Пушкина, в районе СМЗ, а также в домах по улице Советской, 11, 23,27,29, которые обслуживает компания «УРЭК».

- В начале следующей недели по всем адресам этих компаний должно быть подано тепло, - доложил С. Воронин. - Жильцам нужно разъяснять, какие работы, в какие сроки будут проведены, причем в вежливой и доступной форме. Прошу обратить на это особое внимание.

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