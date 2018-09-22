Росстат: «Вероятность дожить до старости в Коми - 50%»

СЕГОДНЯ 08:23 2018-09-22T08:23:27+03:00

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Издание «Новые известия» на основе данных Росстата за 2017 год составило «карту выживаемости» России. Согласно ей вероятность дожить до старости в Коми составляет всего 50%.

Интерактивная карта опубликована в большом аналитическом лонгриде издания. В статье журналисты рассматривают топ самых «смертоносных регионов», куда входит, например, Чукотка и Магаданская область. Вероятность дожить в тех краях до старости составляет всего 16%.

Коми повезло больше: с вероятностью в 50% жители республики увидят пенсию. В соседней Архангельской области этот показать выше и составляет 57%. А вот в Карачаево-Черкессии до старости доживут около 70% населения. Прослеживается динамика: в северной стороне — умирают раньше, на юге — живут дольше. Полный логрид смотрите вот здесь.

- Если бы не преждевременная смертность, то Россия уже сейчас могла бы показывать темпы роста экономики на уровне успешных европейских стран, а не плестись в конце. А от того, что работающие люди тратят время на больничные, экономика страны теряет до 0,9% ВВП ежегодно, — считает первый заместитель директора Института актуальной экономики Иван Антропов.