2018-09-22T08:59:33+03:00
Общество

Мэрия: «Сыктывкарские автоперевозчики нарушают правила»

Основные проблемы - это нарушение интервала времени и отсутствие кондуктора по ряду направлений
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива КП в КомиФото из архива КП в Коми
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С 1 сентября мэрия Сыктывкара заключила прямые договоры с автоперевозчиками — САТП №1 и «Товариществом независимых перевозчиков». По словам специалистов мэрии, с помощью СМИ и соцсетей они выявили много нарушений в их работе. В пятницу, 21 сентября, чиновники на специальном рейде проверили автобусы лично.

Ведущий специалист управления ЖКХ мэрии Сыктывкара Илья Жидов отметил, что основные проблемы, с которыми столкнулись пассажиры, это нарушение интервала времени и отсутствие кондуктора по ряду направлений. Больше всего люди жалуются на работу автобусов на маршрутах №№19, 20, 28, 46, 5, 15.

В ходе рейда стало ясно, что нарекания пассажиров родились не на пустом месте. Так, проверяющие зафиксировали рекордно высокий интервал движения автобуса №46: вместо положенных 8-16 минут он подъехал через 24 минут.

Сыктывкарцы жаловались, что в автобусе №15, который имеет традиционно высокий пассажиропоток, нет кондукторов. Этих нарушений выявлено не было, хотя в некоторых автобусах висели подозрительные объявления «Деньги за проезд водителю».

Еще одно из нарушений — отсутствие на остановке «Росгосстрах» вывески с расписанием движения автобусов «Товарищества независимых перевозчиков», представитель которого пояснила, что вывески уже заказали и их установят в ближайшее время.

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