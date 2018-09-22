2018-09-22T09:34:28+03:00
Общество

В Коми пьяный байкер ударил полицейского по лицу

Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

35-летнего жителя Сосногорска признали виновным по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Ему назначили штраф в 70 тысяч рублей, сообщает следственный комитет по Коми.

В июне этого года байкера остановил сотрудник ДПС. Мотоциклист был не только без шлема, что является нарушением, но и в состоянии алкогольного опьянения. Он прошел освидетельствование на месте, но с его результатами категорически не согласился. Мужчину отправили в больницу, где он мог пройти процедуру повторно. Но в медпункте байкер стал вести себя еще агрессивнее. В итоге, он ударил полицейского по лицу, за что и пошел под суд.

В ходе следствия и суда фигурант признал вину и раскаялся в содеянном, объяснив свое поведение тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Суд назначил ему штраф в размере 70 тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мэрия: «Сыктывкарские автоперевозчики нарушают правила»
Росстат: «Вероятность дожить до старости в Коми - 50%»
В мэрии объяснили, почему не во всех квартирах Сыктывкара тепло
В Сыктывкаре пройдет студенческое «Универвидение» с огромным призовым фондом
Баскетболистки сыктывкарской "Ники" сразятся за путевку в плей-офф Кубка России
Михаил Брагин покидает парламент с надеждой вернуться через два года
В Воркуте у гаражей нашли сумку с телом 8-летнего мальчика
Стал известен самый криминальный клуб Ухты
Художники России и Эстонии представят древнюю коми культуру в современном ключе
Полиция разберется в причинах смертельного ДТП в Сыктывкаре
В Сыктывкаре оправдали подпольного продавца «Виагры»
На Кубке России "Строитель" не оставил шансов казанскому "Динамо"
В Сыктывкаре мужчину ограбили из-за отказа поделиться зажигалкой
В Сыктывкаре подорожает проезд на одном из популярных маршрутов
В Сыктывкаре юные баскетболистки поспорят за призы турнира Республики Коми