В Коми пьяный байкер ударил полицейского по лицу

СЕГОДНЯ 09:30 2018-09-22T09:34:28+03:00

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35-летнего жителя Сосногорска признали виновным по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Ему назначили штраф в 70 тысяч рублей, сообщает следственный комитет по Коми.

В июне этого года байкера остановил сотрудник ДПС. Мотоциклист был не только без шлема, что является нарушением, но и в состоянии алкогольного опьянения. Он прошел освидетельствование на месте, но с его результатами категорически не согласился. Мужчину отправили в больницу, где он мог пройти процедуру повторно. Но в медпункте байкер стал вести себя еще агрессивнее. В итоге, он ударил полицейского по лицу, за что и пошел под суд.

В ходе следствия и суда фигурант признал вину и раскаялся в содеянном, объяснив свое поведение тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Суд назначил ему штраф в размере 70 тысяч рублей.