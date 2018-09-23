Частые дожди и похолодание: в Коми теплая погода сменится настоящей осенью

СЕГОДНЯ 08:42 2018-09-23T08:42:54+03:00

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На следующей неделе в Коми придут сразу три активных циклона, которые принесут с собой облачную погоду с частыми дождями и порывистым ветром. Постепенно будет становиться холоднее. Если в начале недели ещё можно будет поймать ускользающее тепло (ночью — +5…+10С, днем — +12…+17С), то её конец отметится похолоданием (ночью — -2…+3С, днем — до +8). В крайних северных районах вообще велика вероятность выпадения дождя со снегом. Об этом сообщает Коми ЦГМС.