2018-09-23T10:03:30+03:00
Происшествия

Сыктывкарская пенсионерка отправилась в больницу из-за упрямой владелицы иномарки

Тойота врезалась в Ладу
Дарья ЮДИНА
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Пожилую женщину отправили в больницу с травмой головыПожилую женщину отправили в больницу с травмой головы
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Вчера в Сыктывкаре, около 17 часов на пересечении улицы Оплеснина и Октябрьского проспекта произошло ДТП: иномарка врезалась в отечественную машину. Причиной аварии стало упрямство хозяйки Тойоты. Она ехала по проспекту со стороны Орбиты, затем на перекрестке с улицей Оплеснина хотела повернуть налево — и не уступила дорогу Ладе. В итоге, вся сила удара пришлась на переднее сиденье Тойоты, где находилась пожилая пассажирка. 74-летннюю пенсионерку отправили в больницу с травмой головы и ушибами.

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