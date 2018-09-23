2018-09-23T10:42:27+03:00
Происшествия

Жительница Сосногорска прогорела на криптовалютном пузыре стоимостью в 385 тысяч рублей

Новые технологии добрались до Коми
Дарья ЮДИНА
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Пытаясь заработать на криптовалюте, женщина потеряла 385 тысяч рублейПытаясь заработать на криптовалюте, женщина потеряла 385 тысяч рублей
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В полицию Сосногорска обратилась местная жительница, которая потеряла 385 тысяч рублей, пытаясь заработать на трейдинговой площадке «Coin-coin».

Женщина рассказала, что ей в «Одноклассниках» пришла ссылка на сайт трейдинговой площадки «Coin-coin». Заинтересовавшись предложением, она решила опробовать новый способ зарабатывания денег.

Торговать на сайте компании «Coin-coin» предлагается криптовалютой, которую нужно покупать за реальные деньги. За несколько месяцев жительница Сосногорска влила в криптовалютный пузырь 385 тысяч рублей, но никакой прибыли не получила. Более того, сама торговля на этой площадке проходила на платной основе.

Попытка потерпевшей покинуть площадку и вернуть свои деньги оказалась безуспешной. Сейчас по данному факту проводится проверка, по результатам которой полицейские решат, возбуждать уголовное дело или нет.

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