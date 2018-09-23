2018-09-23T14:54:47+03:00
Происшествия

В Коми за два дня огонь уничтожил два дачных дома, три — повредил

К счастью, никто не пострадал
Дарья ЮДИНА
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За два дня в Коми зарегистрировали 5 пожаров в дачных обществахЗа два дня в Коми зарегистрировали 5 пожаров в дачных обществах
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Управление МЧС по Республике Коми бьет в набат: за два последних дня в регионе произошло пять пожаров в дачных обществах. В пятницу в Усть-Вымском районе в поселке Студенец полностью сгорел дачный дом площадью в 50 квадратных метров. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Та же участь настигла домик в Эжвинском районе Сыктывкара, где огонь уничтожил строение на площади 12 квадратных метров. Здесь причиной разгула стихии стало неосторожное обращение с огнем.

Нарушение правил при топке печи привело к возгораниям в ещё трех дачах в разных районах республики: в Сыктывдинском районе в поселке Мырты-Ю, в Сосногорске, в Усть-Вымском районе в поселке Жешарт. К счастью, никто во время всех пяти пожаров не пострадал.

Управление МЧС по Республике Коми напоминает: будьте бдительны и соблюдайте правила пожарной безопасности! При возникновении чрезвычайных ситуаций нужно звонить в Службу спасения по номерам «01» или «112».

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