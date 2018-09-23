2018-09-23T16:33:58+03:00
Общество

Жители Коми задолжали службам ЖКХ девять миллиардов рублей

По сравнению с прошлым годом долг вырос на 13 процентов
Дарья ЮДИНА
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Долги за услуги ЖКХ растутДолги за услуги ЖКХ растут
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Комистат подсчитал, сколько денег потратили жители республики за первые шесть месяцев этого года за услуги ЖКХ. Общая сумма счетов составила 10,4 миллиарда рублей (это больше на два процента, чем в прошлом году). Фактически было оплачено 88 процентов от этой суммы.

На конец июня общая задолженность (не только за эти полгода) по ЖКХ платежам составила девять миллиардов рублей (этот показатель вырос на 13 процентов). Из этой суммы к безнадежным долгам относится 305 миллионов рублей. Управляющие компании и ТСЖ, в свою очередь, не доплатили за поставку топливно-энергетических ресурсов 8,7 миллиарда рублей.

Для поддержки малоимущих семей предусмотрены субсидии, идущие на «закрытие» ЖКХ платежей. Ими за полгода воспользовались 19, 2 тысяч семей. Средний размер таких льгот — 2259 рублей. Кроме того, действующее законодательство предусматривает социальную поддержку для отдельных категорий граждан. Социально поддержкой по оплате ЖКХ услуг воспользовались 228 тысяч человек — это каждый четвертый житель в республике. Размер выплаты в данном случае меньше — 874 рубля.

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