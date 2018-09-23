2018-09-23T16:59:12+03:00
Происшествия

«Сотрудник» МВД обманом вытянул из сыктывкарки 200 тысяч рублей

Хотела сдать квартиру, а в итоге осталась с "лысым" банковским счетом
Дарья ЮДИНА
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Сумма ущерба составила 200 тысяч рублейСумма ущерба составила 200 тысяч рублей
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В полицию Сыктывкара обратилась излишне доверчивая местная жительница, счет которой опустел на 200 тысяч рублей — а она просто хотела сдать квартиру.

Потерпевшая пыталась через сайт «Авито.Ру» найти квартиросъемщика. Ей позвонил молодой человек, который представился сотрудником МВД. Он сказал, что якобы переводится в Республику Коми и ищет здесь для себя жилье.

Дальше аферист начал складно врать: якобы бухгалтерия оплатит ему жилье только в случае предоставления справки и чека. Чтобы «подтвердить» оплату, незнакомец предложил потерпевшей выполнить в ближайшем банкомате ряд манипуляций, якобы благодаря которым он получит справку и чек. Сыктывкарка под диктовку послушно выполнила все указания неизвестного ей человека. После чего с её счета были списаны сначала 86 тысяч рублей, а затем — 114 тысяч. Только спустя время девушка узнала, что ее счета опустели и сообщила об этом правоохранителям.

По данному факту проводится проверка.

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