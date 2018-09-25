2018-09-25T09:30:31+03:00
Происшествия

В Коми в ДТП пострадала девушка-следователь

У сотрудницы следственных органов травма позвоночника
Ольга СОЛОВЕЙ
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Следователь возвращалась с работыСледователь возвращалась с работы
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В начале месяца, 5 сентября, в Воркуте произошло ДТП, в котором пострадала 22-летняя девушка-следователь. Об инциденте стало известно только вчера.

21 сентября в Государственную инспекцию труда в Республике Коми из Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми поступило извещение о тяжелом несчастном случае. 5 сентября около 11:40 минут на 6 км кольцевой автодороги со стороны пгт. Северный в направлении города Воркута водитель автомобиля Мазда МРV DX , в котором на заднем сиденье сидела 22-летняя сотрудница Следственного комитета РК, которая в рамках своих служебных обязанностей возвращалась из пгт. Северный со следственных мероприятий. В момент происшествия пассажирка, была пристегнутая ремнем безопасности. Водитель автомобиля совершил проезд по волне асфальтового покрытия, автомобиль подкинуло, в результате чего пассажирка получила травму позвоночника.

Подробности происшествия уточняются. Состав комиссии по расследованию несчастного случая также уточняется.

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