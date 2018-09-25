Не выкрутился: в Сыктывкаре горожанин, совершивший ДТП, сообщил о ложном угоне своего авто

СЕГОДНЯ 09:39 2018-09-25T09:41:45+03:00

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В Сыктывкаре горожанин совершил ДТП и чтобы избежать ответственности пошел на обман: заявил в полицию об угоне своего автомобиля.

Авария произошла на улице Комсомольской. Горожанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на автомобиль Kia Spectra. Виновник скрылся с места происшествия. Придя в себя и осознав, что натворил, инициатор ДТП решил схитрить и сообщил в полицию об угоне своей машины. Но, на его беду, обман быстро вскрылся.

Полиция быстро выявила взаимосвязь между происшествиями и вывели обманщика на чистую воду. Ведь у ДТП были свидетели, которые дали показания в отделении полициию

Информация о ложном заявлении об угоне очень быстро подтвердилась. Более того, в полиции выяснилось, что сыктывкарец был лишен права управления. Убедившись, что далее лгать бесполезно, мужчина признался в правонарушении. Виновный арестован на 7 суток, кроме того, решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела.