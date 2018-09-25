Под Ухтой насмерть сбили пешехода, который перебегал дорогу

СЕГОДНЯ 09:53 2018-09-25T10:03:48+03:00

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Под Ухтой в районе Водненских дач погиб мужчина: он перебегал дорогу и попал под колеса Lada Largus, сообщает ОГИБДД ОМВД России по Ухте.

Авария произошла вчера, 24 сентября, около 18:51, когда мужчина за рулем Lada Largus на 301 километре автодороги Сыктывкар-Ухта сбил пешехода, который перебегал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавший получил травмы несовместимые с жизнью и погиб на месте.

Известно, что сотрудники полиции после ДТП не могли выяснить личность погибшего мужчины. Спустя несколько часов было установлено, что погиб пешеход 1958 года рождения. Он не имел на одежде светоотражающих элементов, когда перебегал дорогу.

Госавтоинспекция напоминает, что ппри переходе дороги в условиях плохой видимости пешеходам рекомендуется иметь предметы со светоотражающими элементами. Кстати, за несоблюдение этого правила предусмотрено административное наказание со штрафом в размере 500 рублей.