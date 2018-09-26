Самая "убитая" дорога в республике находится в Сыктывкаре

СЕГОДНЯ 09:20 2018-09-26T09:20:04+03:00

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Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми в рамках работы по проекту «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» сформировали новый региональный рейтинг «убитых» дорог и направили его в правительство республики и муниципальным властям с предложением поставить участки в планы ремонта. Рейтинг был сформирован на основании сигналов и мнения граждан на интерактивном ресурсе Народного фронта.

Представители ОНФ в Коми предварительно также рассмотрели ход ремонта дорог в регионе в 2018 г. Общественники отметили, что за этот период в республике было отремонтировано 36 участков, отмеченных на интерактивной карте «убитых» дорог проекта ОНФ. Из них половина была отремонтирована капитально – в Сыктывкаре, Ухте, Инте, Корткеросском, Прилузском и Усть-Вымском районах. Остальные участки отремонтированы ямочно – в Усинске, Печоре, Вуктыле, Сысольском и Усть-Куломском районе.

Общественники отметили, что при этом были отремонтированы шесть участков из топ-10 «убитых» дорог 2018 г. в регионе – это улицы Элеваторная, Печорская, Савина и Старовского в Сыктывкаре, 50-й км трассы Сыктывкар – Усть-Кулом в Корткеросском районе и участок 115-119 км автодороги Ухта – Вуктыл (Вуктыл).

Возглавила новый рейтинг дорога на Дырносские дачи в Сыктывкаре – на интерактивном ресурсе ОНФ за нее, как за самую плохую, было отдано больше всего голосов. Граждане отметили, что дорога находится в очень плохом состоянии, в то же время по ней проезжают тысячи автомобилей, люди ездят на рейсовых автобусах, множество семей проживают в данном районе города постоянно.

Всего в новый рейтинг «убитых» дорог в Коми вошли 115 участков, они охватили почти все города и районы республики.