Известный сыктывкарский арт-объект перенесли на территорию больничного городка

СЕГОДНЯ 10:02 2018-09-27T10:21:18+03:00

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В Сыктывкаре арт-объект «Сердце в ладонях» из Кировского парка переместили на территорию кардиологического диспансера, сообщает пресс-служба администрации Сыктывкара.

Арт-объект «Сердце в ладонях» много стоял в Кировском парке, собирая вокруг влюбленные парочки, которые оставляли на нем признания в вечной преданности. Иногда на скульптуру покушались вандалы. Весной этого года сердце закрасили цветами флага ЛГБТ. Недавно мэрия приняла решение переместить арт-объект на территорию кардиологического диспансера.

Предложение, которое поддержала администрация, поступила от культурно-просветительской организации «Сытывкар». Решение было одобрено по двум причинам. Во-первых, расположение арт-объекта, посвященного сердцу, на территории диспасера будет более логично. Во-вторых, скоро начнется благоустройство парка в этническом стиле, а «Сердце в ладонях» не будет вписываться в концепцию места отдыха.

Торжественное открытие арт-объекта на новом месте состоится в субботу, 29 сентября.