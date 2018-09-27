Сыктывкарцы жалуются на пробки из-за нового режима светофоров на «кольце»
Сыктывкарские автомобилисты жалуются на огромные пробки в районе Октябрьского проспекта в часы пик. Затор из машин растягивается до полукилометра, сообщают водители в соцсетях.
По словам водителей, такая ситуация прослеживается со вторника, 25 сентября, когда повороте с Октябрьского проспекта на улицу Катаева изменили схему работы светоформа.
- Зелёная стрелка раньше горела постоянно, а теперь горит только с основным зелёным сигналом светофора, - сообщает автолюбитель Дмитрий Дмитриев.
Некототорые сыктывкарцы крайне недовольны организацией движения на перекрестке из-за того, что им приходится стоять на дороге лишние несколько минут. Другие приветствуют нововведение:
- Давно пора, а то с Октябрьского проспекта машины едут на красный сигнал светофора, да еще и сигналят, - поделился мнением Константин В.
- Наверное, это хорошо, а то при повороте налево на улицу Катаева никто раньше не пропускал. Ну и пешеходы мешаются порядочно, - поделился точкой зрения Ростислав К.
Благодаря изменению режима работы светофора время перехода для пешехода увеличено. ГИБДД по Сыктывкару в скором времени обещало дать подробное разъяснение по новому режиму работы светофора.