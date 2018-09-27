2018-09-27T17:21:29+03:00
Общество

Сыктывкарцы жалуются на пробки из-за нового режима светофоров на «кольце»

Затор из машин растягивается до полукилометра, сообщают водители в соцсетях
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Юлии ВолковойФото Юлии Волковой
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Сыктывкарские автомобилисты жалуются на огромные пробки в районе Октябрьского проспекта в часы пик. Затор из машин растягивается до полукилометра, сообщают водители в соцсетях.

По словам водителей, такая ситуация прослеживается со вторника, 25 сентября, когда повороте с Октябрьского проспекта на улицу Катаева изменили схему работы светоформа.

- Зелёная стрелка раньше горела постоянно, а теперь горит только с основным зелёным сигналом светофора, - сообщает автолюбитель Дмитрий Дмитриев.

Некототорые сыктывкарцы крайне недовольны организацией движения на перекрестке из-за того, что им приходится стоять на дороге лишние несколько минут. Другие приветствуют нововведение:

- Давно пора, а то с Октябрьского проспекта машины едут на красный сигнал светофора, да еще и сигналят, - поделился мнением Константин В.

- Наверное, это хорошо, а то при повороте налево на улицу Катаева никто раньше не пропускал. Ну и пешеходы мешаются порядочно, - поделился точкой зрения Ростислав К.

Благодаря изменению режима работы светофора время перехода для пешехода увеличено. ГИБДД по Сыктывкару в скором времени обещало дать подробное разъяснение по новому режиму работы светофора.

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