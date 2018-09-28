В выходные в Коми придет минусовая температура

СЕГОДНЯ 09:45 2018-09-28T09:45:02+03:00

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В субботу через территорию республики переместится холодный атмосферный фронт, в зоне которого усилится западный ветер, пройдут осадки, ещё преимущественно в виде дождя. Температура в течение суток +3...+8С, сообщает Коми ЦГМС.

В воскресенье похолодает, ночью -2...+3С, дневная температура не превысит +6С. Осадки пройдут местами, в южных районах небольшие, на северо-востоке умеренные, в виде дождя со снегом.