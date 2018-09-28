2018-09-28T09:45:02+03:00
Общество

В выходные в Коми придет минусовая температура

Ожидается дождь со снегом
Ольга СОЛОВЕЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В субботу через территорию республики переместится холодный атмосферный фронт, в зоне которого усилится западный ветер, пройдут осадки, ещё преимущественно в виде дождя. Температура в течение суток +3...+8С, сообщает Коми ЦГМС.

В воскресенье похолодает, ночью -2...+3С, дневная температура не превысит +6С. Осадки пройдут местами, в южных районах небольшие, на северо-востоке умеренные, в виде дождя со снегом.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«КП-Коми» организует бесплатный мастер-класс с Заслуженным артистом России Александром Балашовым
Сыктывкарцы жалуются на пробки из-за нового режима светофоров на «кольце»
В Коми следовали, отправившись на поиски утопленника, заплутали в лесу
Цифровое кладбище: захороненных на погосте Сыктывкара внесут в электронные списки
Известный сыктывкарский арт-объект перенесли на территорию больничного городка
В Сыктывкаре ограничат движение в центре города
Самая "убитая" дорога в республике находится в Сыктывкаре
Под Ухтой насмерть сбили пешехода, который перебегал дорогу
Не выкрутился: в Сыктывкаре горожанин, совершивший ДТП, сообщил о ложном угоне своего авто
В Коми в ДТП пострадала девушка-следователь
В Коми придут дожди и грозы
«Сотрудник» МВД обманом вытянул из сыктывкарки 200 тысяч рублей
Жители Коми задолжали службам ЖКХ девять миллиардов рублей
В Коми за два дня огонь уничтожил два дачных дома, три — повредил