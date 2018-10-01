В лесу под Сыктывкаром болотоход сбил человека

СЕГОДНЯ 09:49 2018-10-01T09:59:25+03:00

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Около местечка Соколовка болотоход сбил мужчину и оставил место происшествия. Пострадавший получил переломы, его госпитализировали, сообщает «Комиинформ».

Дорожный инцидент произошел в воскресенье, 30 сентября, около 15:40 недалеко от заброшенного аэропорта Соколовка - «магнита» для сталкеров и ягодников.

Как выяснили в ГИБДД по Коми, 48-летний мужчина на болотоходе без номеров двигался по заброшенным железнодорожным путям. В километре от Соколовки он сбил 42-летнего пешехода. В результате столкновения пострадавший получил переломы и ушибы, мужчину госпитализировали. По всей вероятности, в этих местах он собирал грибы или ягоды.

Виновника аварии в скором времени отыскали, владелец болотохода был пьян. Однако водитель доказывал, что выпил уже после того, как сбил человека. Известно, что мужчина за год трижды привлекался к административной ответственности, два из которых - за превышение скоростного режима. Стаж - с 1999 года. Водитель помещен в спецприемник.