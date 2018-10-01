В Коми столкнулись Hyundai Solaris и Volkswagen Tiguan, два человека погибли

СЕГОДНЯ 17:07 2018-10-01T17:13:48+03:00

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В Прилузском районе в результате ДТП погибли два человека. Подробности смертельной аварии уточняются, сообщает региональное ГИБДД.

Трагедия произошла сегодня, 1 октября, в 14:38 на 576 километре автодороги «Чебоксары-Сыктывкар». Известно, что в результате столкновения Hyundai Solaris и Volkswagen Tiguan погибли два человека.

Пока неизвестно, как произошло ДТП, унесшее жизни людей. Не сообщается также, стал ли кто-либо еще жертвой аварии. На месте работают сотрудники ГИБДД и следователи. Они выясняют обстоятельства прозошедшего.

Отметим также, что сводки ГИБДД за прошедший год не вселяют оптимизма. За шесть месяцев 2018 года в Коми произошло 460 ДТП (в 2017 году за этот же период – 436). За полгода погибли 38 человек (в прошлом году – 37). С начала этого года пострадали 616 человек (в прошлом – 636).