В Коми сгорел дом священника

СЕГОДНЯ 07:07 2018-10-02T07:07:41+03:00

К счастью, в пожаре никто не пострадал

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В Ижме на берегу реки полыхал дом священника. Огнеборцы справились с возгоранием за час. Погибших и пострадавших в огне нет, сообщает МЧС по Коми.

Сообщение о пожаре в доме по улице Набережная в селе Ижма поступило на пульт дежурного вчера, 1 октября, в 15:22. Местные сообщили, что в этом здании проживала семья священника:

В народе это здание известно, как молельный дом. До строительства новой церки именно в нем проходили службы. Затем дом был отдан духовенству, которое проживает в селе, - сообщили местные.

К счастью, в пожаре никто не пострадал. Огнеборцы ликвидировали пожар в 16:19 минут на площади 40 квадратных метров. В тушении принимали участие 3 единицы техники и 12 человек личного состава пожарной охраны.