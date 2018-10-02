Прокуратура недовольна слишком мягким приговором, вынесенному экс-директору «Интаводоканал»

СЕГОДНЯ 13:36 2018-10-02T13:43:59+03:00

За взятку в 2 миллиона и злоупотребление должностными полномочиями он получил всего полтора года

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Интинский городской суд вынес приговор бывшему генеральному директору ОАО «Интаводоканала. За коммерческий подкуп и злоупотребление должностными полномочиями он получил полтора года лишения свободы в колонии-поселении. Государственное обвинение не согласилось с приговором и намерено его обжаловать.

В 2012–2015 годах экс-директор «Интаводоканал» систематически получал от местного предпринимателя взятки. Взамен руководитель пообещал помочь с получением контрактов. В итоге, сумма откатов составила 2 миллиона рублей.

Также с 2009 по 2016 год ОАО «Интаводоканал» передало свои функции по обслуживанию населения шести учрежденным обществам с ограниченной ответственности. При этом сбором денег продолжало заниматься «Интаводоканал». В итоге, деньги, которые люди платили за услуги, до энергоснабжающих компаний не доходили: АО «Коми энергосбытовой компании» и ПАО «МРСК» был причинен ущерб на сумму более 24 миллионов рублей.

Свою вину фигурант дела не признал. Приговор в законную силу пока не вступил: интинские обвинители, недовольные его мягкостью, готовят апелляционное представление.