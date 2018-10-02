В Коми отметят 30-летие вывода советских войск из Афганистана

СЕГОДНЯ 15:38 2018-10-02T15:38:18+03:00

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Сегодня на заседании Координационного совета по делам ветеранов при Главе РК обсудили подготовку к юбилейным мероприятиям, которые будут приурочены к 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

— Ветераны знают, как была выстрадана эта дата, сколько было связано с ней разного рода ожиданий. Не все, к сожалению, вернулись. Даже в момент вывода войск не обошлось без трагических событий. Есть разные оценки той необъявленной войны. Но тем не менее, как сказал Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, наши бойцы с честью и достоинством выполнили свой интернациональный долг, проявили героизм и готовность верой и правдой, не жалея жизни, служить своей стране. Поэтому мы обязаны провести эти мероприятия на достойном уровне, — отметил Сергей Гапликов.

С докладом о подготовке к празднованию выступил председатель регионального правления Российского Союза ветеранов Афганистана Вадим Клюпа. Он сообщил, что их общественники провели анкетирование среди ветеранов боевых действий и членов семей погибших (умерших) ветеранов по актуальным вопросам соцзащиты. По итогам мониторинга планируется подготовить законодательные инициативы и направить их в Госсовет, а также региональные Минздрав и Минтрудсоц. Сейчас также составляется электронная база данных о ветеранах боевых действий.

Кроме того, планируется провести ряд образовательных, культурно-массовых и культурно-просветительских мероприятий, социальных акций с привлечением детей и молодёжи.

Напомним, последняя колонна советских войск пересекла афгано-советскую границу 15 февраля 1989 года. В боевых действиях в Афганистане приняли участие более 5 тысяч жителей Коми. Восемьдесят из них погибли, двое пропали без вести.