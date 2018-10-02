Парламент освободил организации от штрафов за опоздание с уплатой налогов

СЕГОДНЯ 17:37 2018-10-02T17:43:28+03:00

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Парламент Коми облегчил жизнь и работу юридическим лицам. Сегодня с огранизаций сняли ответственность за опоздание с оплатой налогов.

Теперь юрлиц не будут наказывать за просрочку с оплатой налогов, но при выполнении главного условия: они вовремя подали весь пакет документов в налоговые органы.

- Штрафы за подобного рода нарушения составляют 20 процентов от суммы, которая была недополучена бюджетом. Таким образом налоговые агенты, подавшие документы в установленные сроки, находились в худшем положении по сравнению с теми, кто совершил более грубые нарушения по налоговой отчестности. К примеру, лица намеренно занижавшие суммы доходов в документах, - объяснил необходимость нововведения Степан Чураков, председатель комитета Госсовета Коми по бюджету, налогам и экономической политике, на предсессионном заседании парламентских комитетов.

Несправедливость устранили на сегодняшнем внеочередном заседании сессии Госсовета Коми. Поправку в Налоговый Кодекс РФ в Госсовета Коми "спустили" коллеги из Госдумы РФ. Корректировки вносятся по всей стране с учетом решения Конституционного суда России