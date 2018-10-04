В Коми расследуют два случая гибели рабочих на производстве

СЕГОДНЯ 09:30 2018-10-04T09:37:28+03:00

Оба смертельных случая произошли в Усинске в один день, но на разных предприятиях

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В нефтяной столице Коми - Усинске – в один день погибли двое рабочих. Формируется комиссия, чтобы раследовать причины произошедшего, сообщает Государственная инспекция труда по Коми.

Оба смертельных случая в Усинске датируются одним днем – 28 сентября. Однако произошли они на территории разных организаций. Так, нефтесервисная компания ООО «ТНГ-КомиГИС» сообщает о том, что в результате несчастного случая погиб работник 1978 года рождения.

ОАО СГП «Севергеофизика» делится сведениями, что в компании умер работник компании 1959 года рождения. Притом в фирме пояснили, что смерть не связана с несчастным случаем. Однако геологоразведочное учреждение взяло на себя все похоронные расходы.

Подробности случившегося пока неизвестны. Трудинспекция формирует состав комиссий по расследованию этих несчастных случаев.