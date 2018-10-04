2018-10-04T13:33:35+03:00
Общество

В Коми почти 160 осужденных вышли на свободу с учетом срока, проведенного в СИЗО

Срок уменьшили 600 сидельцам
Алиса КОЗЛОВА
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Фото: источник yandex.ruФото: источник yandex.ru
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В Коми 613 осужденным пересмотрели сроки наказаний с учетом срока, проведенного следственных изоляторах на стадии расследования уголовного дела. И уже 158 сидельцев освобождены из мест лишения свободы, 455 снижен срок наказания. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Коми.

Напомним, нынешним летом в России был принят новый закон, приравнивающего день содержания в СИЗО к полутора дням в колонии общего режима и двум дням в колонии-поселения..

В связи с этим многим осужденным, ранее содержавшимся в следственном изоляторе, пересматривается срок наказания. Решение по изменению приговора принимается в судебном порядке.

Следует отметить, в республике под действие нового закона подпадают порядка 1300 осужденных. Всего же в учреждениях УФСИН на сегодняшний день отбывают наказание около семи с половиной тысяч человек.

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