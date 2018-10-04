В Коми следователи проверяют сообщение об ударе ребенка током на детской площадке

СЕГОДНЯ 14:50 2018-10-04T15:02:24+03:00

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В Усогорке на детской площадке в местном ТРЦ техлетнего ребенка ударило током, о чем бабушка малыша сообщила в СМИ. Следователи заинтересовались публикацией и начали процессуальную проверку.

Инцидент в недавно открытой детской площадке на территории одного из ТЦ поселка городского типа Усогорск произошла во вторник, 2 октября. Бабушка привела туда внука, но вместо радости и веселья ребенок получил удар током от оголенных проводов, расположенных рядом с одной из игровых конструкций. К счастью, ребенок отделался испугом. Бабушка мальчика обратилась к владельцам игровых комплексов, однако они должным образом на проблему не отреагировали.

- По опубликованной в СМИ информации о получении трехлетним ребенком удара током на детской площадке в торговом центре организована процессуальная проверка. В ее рамках будет дана правовая оценка на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), - сообщили в следственном комитете по Коми.