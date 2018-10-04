2018-10-04T15:02:24+03:00
Общество

В Коми следователи проверяют сообщение об ударе ребенка током на детской площадке

Они дадут правовую оценку ситуации
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото Валентины ВасильевойФото Валентины Васильевой
Изменить размер текста:

В Усогорке на детской площадке в местном ТРЦ техлетнего ребенка ударило током, о чем бабушка малыша сообщила в СМИ. Следователи заинтересовались публикацией и начали процессуальную проверку.

Инцидент в недавно открытой детской площадке на территории одного из ТЦ поселка городского типа Усогорск произошла во вторник, 2 октября. Бабушка привела туда внука, но вместо радости и веселья ребенок получил удар током от оголенных проводов, расположенных рядом с одной из игровых конструкций. К счастью, ребенок отделался испугом. Бабушка мальчика обратилась к владельцам игровых комплексов, однако они должным образом на проблему не отреагировали.

- По опубликованной в СМИ информации о получении трехлетним ребенком удара током на детской площадке в торговом центре организована процессуальная проверка. В ее рамках будет дана правовая оценка на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), - сообщили в следственном комитете по Коми.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Коми служебная овчарка быстро вышла на след ночного грабителя
В Коми почти 160 осужденных вышли на свободу с учетом срока, проведенного в СИЗО
Гончанерко в СИЗО ждет возвращение своего адвоката из зарубежного отпуска
В Коми расследуют два случая гибели рабочих на производстве
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Прилузье
Парламент освободил организации от штрафов за опоздание с уплатой налогов
В Коми отметят 30-летие вывода советских войск из Афганистана
Прокуратура недовольна слишком мягким приговором, вынесенному экс-директору «Интаводоканал»
Каким будет новый облик корпуса КГПИ зависит от вас: в Сыктывкаре начали сбор предложений
Сыктывкарский суд продлил на месяц арест директора САТП №1, подозреваемого в крупном подкупе
В Коми сгорел дом священника
В Коми столкнулись Hyundai Solaris и Volkswagen Tiguan, два человека погибли
В лесу под Сыктывкаром болотоход сбил человека