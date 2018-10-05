На выходных Коми накроет "свежий" циклон с новой порцией дождей
Придется постоянно носить с собой зонтики
На выходных погода будет такой же, как и в будниФото: Дарья ЮДИНА
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Как сообщает Коми ЦГМС, на выходных погода жителей республики особо радовать не будет. Регион останется под властью циклона, на смену которому в воскресенье придет его «коллега» с Баренцева моря.
В субботу в Коми заглянет солнце — синоптики обещают облачные прояснения. Ночью будет чуть холоднее — до -4…-5С.
Новый циклон в воскресенье принесет «в подарок» осадки и порывистый западный ветер. Ночью немного потеплеет. Дневная температура особо меняться не будет — столбик термометра будет находиться в районе +3…+7С.