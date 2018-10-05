В Усинске три квартиры выставлены на торги из-за долгов по взносам на капремонт

СЕГОДНЯ 15:29 2018-10-05T15:33:37+03:00

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В Усинске три квартиры были арестованы и переданы на торги из-за неуплаты собственниками взносов на капитальный ремонт.

ООО «Стройдорсервис» по поручению Росимущества в Коми сообщает о проведении торгов в форме аукциона. Предметом торгов является подвергнутое аресту по исполнительному производству и принадлежащее должникам имущество, сообщает "Комионлайн".

Так, на торги из Усинска выставлены три квартиры. Квартира общей площадью 49,95 кв. м по улице Пионерская, дом 15. Задолженность собственника по взносам на капитальный ремонт составляет 5, 5 млн. рублей.

Следующая квартира, выставленная на торги, общей площадью 65,9 кв. по улице Ленина, дом 3. Задолженность собственника за тот же капитальный ремонт составляет 7,3 млн. рублей.

И ещё одна квартира по улице 60 лет Октября, дом 14/1. Общая площадь — 43,9 кв.м. Собственник задолжал за капитальный ремонт 3,8 млн. рублей.

Аукцион по продаже имущества состоится 5 ноября