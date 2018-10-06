2018-10-06T13:39:33+03:00
Общество

Часть сыктывкарских автобусов будет ездить по другим маршрутам

Изменения начнут работать с 7-8 октября
Дарья ЮДИНА
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Три автобуса будут ездить по другим схемамТри автобуса будут ездить по другим схемам
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Пресс-служба мэрии Сыктывкара сообщает, что с 7-8 октября часть городских автобусов будет ездить по измененным маршрутам. Поменяют схемы проезда автобусы № 3, № 4 и № 44. Причина ограничение движения транспорта на всю ширину проезжей части по Интернациональной улице в районе жилого дома № 48 по улице Красных Партизан. Движение будет осуществляться по этой схеме: – улица Орджоникидзе – улица Ленина – улица Свободы – улица Интернациональная – далее по маршруту; в обратном направлении: – улица Интернациональная – улица Свободы – улица Ленина – улица Орджоникидзе – далее по маршруту.

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